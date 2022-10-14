Астана, , 10:18 — REGNUM Странам, входящим в СНГ нужно наладить совместное реагирование на появляющиеся риски и угрозы и выработать превентивные меры. С таким заявлением выступил 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт агентство «Казинформ».

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«Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал Токаев.

Он добавил, что Казахстан готов скоординировано работать по направлению борьбы с экстремизмом. На заседании также планируется обсудить вопросы взаимодействия стран-участниц СНГ в экономике, политике и ряде других сфер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на саммите СНГ в Астане в первую очередь уделят внимание развитию торговых, экономических и инвестиционных отношений.

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