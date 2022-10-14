Ростов-на-Дону, 14 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) закрыт ещё на неделю. Соответствующее решение приняла Росавиация 14 октября, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта Ростовской области.

mackwo7 Аэропорт

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 22 октября», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» готов к работе в осенне-зимний период. Воздушная гавань возобновит полёты в любой момент.

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