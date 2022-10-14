Хартум, 14 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Массовые беспорядки начались в ряде регионов Судана. Об этом 14 октября сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, противники военного правительства страны вышли на улицы под лозунгом «Нет милитаризации судебной системы». Демонстранты выступают против планов Переходного военного совета (военного правительства) страны по назначению судей решением властей, что, по сути, лишает судебную власть независимости.

Акции протеста начались в Хартуме, Омдурмане и Атбаре, который называют «колыбелью суданской революции» и ряде других городов. Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается как минимум об одном ребёнке, пострадавшем из-за наезда полицейской машины.

Общее число демонстрантов оценивается в десятки, а по некоторым данным — в сотни тысяч человек.