Астана, 14 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко во время саммита СНГ в Астане перед церемонией фотографирования.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

На опубликованных кадрах видно, что Путин и Лукашенко шли рядом, оживлённо разговаривая.

Напомним, 13 октября Путин прилетел в Астану и выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября он прибыл на заседание Совета глав государств СНГ