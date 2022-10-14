Путин и Лукашенко переговорили «на ногах» на саммите СНГ
Астана, 14 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил с главой Белоруссии Александром Лукашенко во время саммита СНГ в Астане перед церемонией фотографирования.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин
На опубликованных кадрах видно, что Путин и Лукашенко шли рядом, оживлённо разговаривая.
Напомним, 13 октября Путин прилетел в Астану и выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября он прибыл на заседание Совета глав государств СНГ