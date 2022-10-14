Кишинёв, 14 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Опрос среди жителей Молдавии, проведённый исследовательской компанией CBS-Researc, показал, что большинство против вхождения республики в Румынию. Об этом сообщает Институт развития и социальных инициатив (IDIS), заказавший исследование.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

На вопрос о том, как бы они проголосовали на референдуме об объединении Молдавии и Румынии, 51,8% респондентов сказали, что были бы против. 39,7% опрошенных сообщили, что поддержали бы объединение, 1,6% не пошли бы голосовать, а 5,8% не ответили на вопрос.

В то же время на вопрос о том, нужно ли Молдавии вступать в Евросоюз, 57% опрошенных сказали, что поддерживают это, а 26,4% высказались в пользу Евразийского союза.

Исследование проходило с 29 сентября по 11 октября. Были опрошены 1066 человек, погрешность исследования оценивается на уроне 3%.