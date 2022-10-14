Токио, 14 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН. Об этом Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

«Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 12 октября ГА ООН приняла предложенную Албанией и США резолюцию, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией.

Этот антироссийский документ был одобрен 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании, в том числе Иран и Китай.

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