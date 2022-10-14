Балашиха, Московская область, , 09:51 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Виталий Абрамов и Михаил Григоренко. У «Витязя» отличился форвард Александр Яремчук.

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды 23 очка. «Витязь» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 23 очками.

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