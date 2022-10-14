Ярославль, 14 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Георгий Иванов, ещё одну шайбу забросил форвард Егор Коршков. У СКА отличился форвард Игорь Ожиганов.

СКА прервал серию из семи побед подряд. Кроме того, санкт-петербургский клуб потерпел первое в сезоне поражение в основное время.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Локомотив» идёт на третьем месте в Западной конференции с 23 очками.