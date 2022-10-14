Москва, 14 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Совсем скоро — 16 октября 2022 года — Россия отпразднует важный семейный праздник — День отца, официально установленный Указом президента РФ Владимира Путина в третье воскресенье октября. Укреплению института семьи и повышению значимости отцовства в воспитании детей призван содействовать также национальный проект «Демография».

Полина Серова ИА REGNUM Отец и сын

Самая популярная мера национального проекта «Демография» — материнский капитал — с уже три года выдается при рождении первенцев. Уведомление сертификате поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг на основании данных о регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Размер сертификата в 2022 году от 524,5 тыс. руб. до 693,1 тыс. руб. в зависимости от количества детей. В следующем году его размер составит от 589,6 тыс. руб. до 779,1 тыс. руб.

Также одна из мер нацпроекта «Демография» — выплата на детей до трех лет, которая предусмотрена для семей с невысоким доходом. Ее размер зависит от региона проживания и равна региональному прожиточному минимуму для детей (от 11,3 тыс. руб. до 30,7 тыс. руб.).

Кроме того, благодаря программе «Семейная ипотека» национального проекта семьи с детьми могут улучшить жилищные условия. Ставка по кредиту до 6% годовых на весь срок. Программой могут воспользоваться семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года.

30 сентября в отделе ЗАГС городского округа Отрадный Самарской области зарегистрирована с начала этого года 300-ая запись акта о рождении. «Юбилейной» новорожденной стала дочка Павла и Екатерины Махмуткиных. Малышку назвали красивым именем Ксения. Большую поддержку семьям, в которых рождается первенец, оказывает государство в рамках национального проекта «Демография».

"Мы долго выбирали имя. Когда нужно было определиться, решили — Ксюша, — говорит Екатерина. — Как и свойственно каждой девочке, она иногда проявляет свой характер, требовательность. Но пока больше спит и кушает». Дочка — первый и долгожданный ребенок в семье. Родилась малышка 23 сентября весом чуть более 4 кг.

Супруги Махмуткины живут в Отрадном. Павел работает в фирме напольных покрытий, Екатерина — в суде города Самары. В сентябре прошлого года пара официально оформила отношения. К слову, их брак стал тоже «юбилейным». Они — сотая пара 2021 года.

Документы на регистрацию рождения дочки родители подали через Госуслуги. И были приятно удивлены, что их малышка стала трехсотой. «Нам везет на круглые цифры», — улыбаясь, говорят супруги. «Очень хорошо, что теперь появилась возможность воспользоваться материнским капиталом и при рождении первого ребенка. Но пока мы еще думаем, на что его направить», — сказал молодой папа.

В регионе также предусмотрена поддержка семьям на местном уровне. Несколько лет в регионе каждая молодая мама первенца еще в роддоме получает подарок новорожденному, в который входит больше 20 наименований. Есть поддержка и на муниципальном уровне. Депутаты решением городской думы утвердили Положение о предоставлении единовременной материальной помощи семьям при рождении первого ребенка. Этот документ дает право на получение 5 000 рублей на первенца. При этом малыш вместе с одним из родителей должен быть зарегистрирован в Отрадном.

В 2022 году в социальный контракт в Алтайском крае продолжает оставаться одной из самых востребованных форм поддержки граждан. Главная задача социального контракта — помочь людям преодолеть состояние бедности и увеличить доходы в семье, повысить качество жизни граждан. Семьи с детьми, имеющие низкий доход, могут получить государственную поддержку на различные цели. Эта мера поддержки — региональная составляющая национального проекта «Демография».

В мае 2022 года Константин Николаевич Янин из Топчихинского района обратился в Управление социальной защиты населения за государственной поддержкой на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

«У меня есть не только моя любимая работа, у меня есть самое главное — это поддержка моей семьи: жены Наташи и дочек Киры и Валерии, — делится Константин. — Моя неисчерпаемая любовь к работе с деревом и металлом появилась еще со школьных уроков труда. Столярные и слесарные мастерские тогда были оборудованы верстаками, токарными, фрезеровочными и сверлильными станками. У каждого ученика был свой верстак, а учитель труда учил нас пилить, строгать, сверлить деревяшки, фанеру. Мы сами учились делать ручки для лопат, подносы для раздаточного материала, разделочные доски, пробовали работать с металлом — делали молотки. Постепенно это превратилось в мое хобби. Я стал работать с деревом и металлом, поначалу это было моим хобби. Постепенно стал осваивать азы художественной ковки металла и мои работы превращались в уникальные произведения».

По социальному контракту на открытие столярной мастерской мужчине предоставили 200 тыс. рублей. «На эти деньги в соответствии с бизнес-планом я купил оборудование и расходные материалы: редуктор углекислотный, компрессор, пилу монтажную угловую, дисковую пилу, дрель аккумуляторную, угловую шлифовальную машину, краскораспылитель, шлифмашину эксцентриковую, древесину, профильную трубу, — рассказывает Константин. — В моей копилке уже есть первые работы, но на достигнутом останавливаться не планирую. Вкладывая любовь и частичку себя в свои работы, хочется, чтоб эта частичка передалась тому человеку, для которого эта вещь предназначена. Социальный контракт помог мне превратить мое хобби в мою работу. Я уверен, что деньги, которые я получил от государства, помогут мне и моей семье иметь стабильный доход».

С начала года более 300 граждан РеспубликиБурятия заключили социальный контракт для ведения личного подсобного хозяйства. Максимальная сумма средств на эти цели — 100 тысяч рублей.

«Если провести анализ, то мы увидим, что из 21 районов республики в трёх — Иволгинском, Кабанском и Заиграевском — семьи наиболее охотно заключают социальный контракт и направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства, — рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. — Отмечу, что и в Улан-Удэ люди охотно заключают социальный контракт, выбирая именно аграрное направление. С начала этого года 158 горожан получили поддержку. Кто-то занялся огородничеством и выращиванием плодоовощной продукции, птицеводством. Другими словами — люди получили возможность исправить свою жизненную ситуацию в лучшую сторону и увеличить доход».

В Тункинском районе республики благодаря социальному контракту 11 сельчан получили по 100 тысяч на развитие личного подсобного хозяйства. Один из них — житель села Нуган Леонид Намсараев. Ему нет и 40, но так сложилась судьба, что он рано овдовел, а на воспитании остались четверо несовершеннолетних детей.

«После смерти жены я переехал из г. Улан-Удэ вместе с детьми в деревню к родителям, чтобы попроще было воспитывать четверых детей. С работой на селе не так всё просто. Но я нашел выход — заниматься сельским хозяйством, чтобы обеспечить семью. Про социальный контракт узнал от специалиста отдела соцзащиты. К слову, они сами позвонили, пригласили на консультацию, помогли оформить не только соцконтракт, но и все детские пособия, за что я им очень благодарен!» — рассказывает Леонид.

Также в рамках соцконтракта многодетный папа прошел образовательный интенсив «Бизнес — планирование» в центре «Мой бизнес». «На средства соцконтракта я купил погрузчик для трактора. Техника необходима, потому как сейчас хозяйство небольшое по деревенским меркам — более 20 коров, кур, лошадей. Получаемые молочные продукты используем для личного потребления, но в дальнейшем планирую расширяться. Без помощи государства, которая весьма ощутима, это было бы гораздо сложнее», — признается начинающий фермер.

«В прошлом году президент России в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства постановил празднование дня отца в каждое третье воскресенье октября. Я уверена, что этот праздник помогает всем нам еще раз вспомнить, что отец — это глава семьи, он несет ответственность за каждого ее член заботу, переоценить которую невозможно», — отметила корреспонденту председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

Напомним, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России. Поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.