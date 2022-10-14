Глава Индонезии встретится с сотрудниками полиции после трагедии в Маланге
Джакарта, 14 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо проведет брифинг для всех должностных лиц индонезийской национальной полиции, сообщает Kompas.
Должностные лица, которым были высланы приглашения, включают должностных лиц главного управления национальной полиции, начальников полиции и шефов полиции со всей Индонезии. Встреча состоится в Государственном дворце Джакарты.
Президент заверил, что полиция по-прежнему усердно работает над выполнением своих обязанностей по обеспечению защиты и служения обществу.
Кроме того, недавно деятельность национальной полиции вновь оказалась в центре внимания после трагедии, произошедшей на стадионе в Маланге. В общей сложности 132 болельщика были убиты после того, как полицейские, охранявшие стадион, применили слезоточивый газ.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что индонезийские граждане в Иране находятся в безопасности.