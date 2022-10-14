Джакарта, 14 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо проведет брифинг для всех должностных лиц индонезийской национальной полиции, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Должностные лица, которым были высланы приглашения, включают должностных лиц главного управления национальной полиции, начальников полиции и шефов полиции со всей Индонезии. Встреча состоится в Государственном дворце Джакарты.

Президент заверил, что полиция по-прежнему усердно работает над выполнением своих обязанностей по обеспечению защиты и служения обществу.

Кроме того, недавно деятельность национальной полиции вновь оказалась в центре внимания после трагедии, произошедшей на стадионе в Маланге. В общей сложности 132 болельщика были убиты после того, как полицейские, охранявшие стадион, применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что индонезийские граждане в Иране находятся в безопасности.