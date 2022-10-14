Белгород, 14 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Белгородской области 14 октября отмечается День флага, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

Знамя региона символизирует собой богатые залежи и производство мела, молока и сахара; изобилие и плодородие земли, полей и лесов; кровь, пролитую защитниками Отечества на белгородских рубежах в XVI–XX веках; богатство почвы, её чернозём и недра.

« Несмотря на все трудности, обстрелы, разрушения, мы, белгородцы, живем, работаем и не сдаёмся. А в небе области реет наш, белгородский флаг. Под этим знаменем защищать Родину от врага ушли наши земляки, наши ребята. Уверен, что они достойно продолжат традиции легендарного Белгородского полка, знамя которого стало прообразом современного флага области. В этот важный день хочу пожелать вам, дорогие белгородцы, крепкого здоровья, добра и благополучия в семьях. Пусть белгородское знамя придаст нам побольше сил и выдержки в это непростое время! Пусть оно принесёт нам Победу!», — поздравил жителей губернатор Вячеслав Гладков.

Современный флаг региона был утверждён Белгородской областной думой 2000 году.