Москва, 14 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Страны Запада не собираются всерьёз заступаться за киевский режим и провоцировать «ядерный апокалипсис». Именно об этом говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, когда угрожал России «мощным ответом», полагает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой». Боррель в таком случае — это «увядшая брюссельская капуста».

По словам Медведева, западным странам плевать на бандеровский режим в Киеве, они не хотят за него «впрягаться».

«А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются. Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно. И в этом второй смысл слов Борреля», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель ранее пригрозил России «мощным военным ответом» в случае якобы возможного применения ядерного оружия на территории б. УССР. Он уточнил, что ответ будет неядерным, но уничтожит армию РФ.

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