Москва, , 08:59 — REGNUM Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что при якобы возможном ядерном ударе России по контролируемой киевским режимом территории б. УССР страны Запада ответят мощным неядерным ударом, являются паранойей. Об этом 13 октября написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — отметил зампред Совбеза РФ.

При это Медведев указал на логическую цепочку, из которой вытекает, что за якобы возможным ядерным ударом РФ по территории б. УССР следует сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране, а потом — встречный ядерный ответ России по странам альянса и исходом всего этого станет ядерная зима на планете Земля.

«Я недавно, кстати, писал, что западным странам плевать на [Киев] и … бандеровский режим. Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются. Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно. И в этом второй смысл слов Борреля», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее критическое замечание сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона за слова о военной доктрине его страны, не предусматривающей ответа на возможное применение тактического ядерного оружия на территории б. УССР.