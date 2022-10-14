Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет полномочий для предупреждения Москвы о «мощном военном ответе». Об этом сообщил журналист Лоуренс Норман в статье The Wall Street Journal.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru

В материале приводятся слова неназванного дипломата Евросоюза, который утверждает, что многие сотрудники организации шокированы поведением Борреля.

«Он не обладал полномочиями говорить о вариантах ответа. У него нет таких возможностей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал «мощный военный ответ» России в случае применения Москвой ядерного оружия на территории бывш. УССР.