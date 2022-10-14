Донецк, 14 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли два мирных жителя, еще четыре человека пострадали. Об этом 14 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 13 октября до 08:00 14 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования нацистского киевского режима рано утром 14 октября обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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