Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Европейскому центральному банку следует и далее быстро повышать процентные ставки, а экспансивная бюджетная политика в 19 странах еврозоны повышает риск того, что банку придется еще более ужесточить денежно-кредитную политику, сказал член совета управляющих ЕЦБ и глава цеттрального банка Латвии Мартиньш Казакс, как передает агентство Reuters.

Европейский центральный банк (сс) Kiefer

ЕЦБ следует поднять ставку по депозитам на 75 базисных пунктов 27 октября и затем пойти на еще одно крупное повышение в декабре, сказал Казакс, и число его единомышленников растет.

Однако в дальнейшем повышения могут дополняться другими мерами, такими как сокращение чрезмерно большого портфеля частных и государственных облигаций ЕЦБ, добавил Казакс.

«Крупный шаг на следующем заседании оправдан. Я думаю, 75 базисных пунктов вполне уместны, — сказал Казакс агентству Reuters в кулуарах встречи МВФ в Вашингтоне. — В декабре мы также можем сделать значительный шаг, но будет ли это 50 [пунктов], 75 или что-то другое, это вопрос для обсуждения».

Слишком большие бюджетные расходы повышают инфляцию, и, по мнению Казакса, сейчас существует риск того, что фискальная и монетарная политика будут противоречить друг другу.

Налоговое стимулирование не должно усиливать инфляционное давление, считает Казакс.

«Правительства должны помогать менее обеспеченной части общества, но не переусердствовать, потому что тогда нам придется еще больше повышать ставки, что преувеличивает риски, например, для финансовой стабильности», — предупредил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Координировать денежно-кредитную политику призвал глава Банка Франции