Монтевидео, , 08:40 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, находящийся в зарубежной поездке, встретился 12 октября с президентом Уругвая Луисом Лакалле, с которым договорился ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле между Сеулом и южноамериканским торгово-экономическим блоком МЕРКОСУР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы южнокорейского правительства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что седьмой раунд переговоров, начавшихся в 2018 году, состоялся в сентябре прошлого года. Однако с тех пор прогресса достигнуто не было.

В свою очередь, президент Уругвая пообещал приложить усилия для ускорения переговоров.

Стороны также договорились расширить сотрудничество в сферах промышленного строительства, обороны и рыболовства.

Хан Док Су попросил правительство Уругвая поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Напомним, что премьер-министр Южной Кореи посещает Уругвай впервые с 2011 года.

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