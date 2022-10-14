Екатеринбург, 14 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Свердловского губернатора призывают ввести на уровне региона дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей. С таким обращением к нему выступили представители КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Партийцы предлагают утвердить единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Также среди инициатив значатся компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ, обеспечение учащихся образовательных учреждений льготным питанием и компенсация расходов на оплату детских садов.

Официальных комментариев представителей губернатора пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября дополнительные меры поддержки мобилизованных ввели в Челябинской области.