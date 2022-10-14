Берлин, 14 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Жителям Германии не стоит трагически воспринимать отсутствие отопления и электричества, которое могут их ожидать грядущей зимой. Такое мнение 12 октября высказал председатель немецкого бундестага Вольфганг Шойбле в интервью изданию Bild.

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«Не нужно воспринимать это трагически. Если вы наденете старый джемпер и потом второй джемпер, то всё будет в порядке. Электричество — это, конечно, очень важно, но иногда его может не быть», — сказал он.

Кроме того, Шойбле отметил, что в связи с этим жителям необходимо всегда иметь в своих домах несколько свечей, спички и фонарик, а также чётко знать, где именно они находятся, на тот случай, если будет неожиданно выключено электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что американскому руководству следует ограничить цены на свой сжиженный природный газ, чтобы он стал доступным для европейцев.