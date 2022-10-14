Донецк, 14 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима рано утром 14 октября обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Приморья активно поддерживают участников СВО — во всех муниципалитетах проходят акции по сбору гуманитарной помощи, патриотические концерты, автопробеги и флешмобы, призванные показать неравнодушное отношение общественности к происходящему.