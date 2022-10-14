Москва, 14 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и вся действующая власть не решаются честно поговорить с обществом и дать ответы на давно назревшие вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я уже несколько раз говорил… что я считаю речь президента России в связи с присоединением Донецкой, Луганской областей, Запорожья и Херсонщины, я считаю эту речь исключительно важной и правильной. Она есть лучшее из того, что я слышал за последние 22 года. Я искренне так считаю, но это же не значит, что в этой речи было сказано все в том ключе, в каком это нужно для того, чтобы перейти к долговременному стратегическому выстраиванию», — заявил Кургинян.

По его словам, наше общество гораздо умнее, чем кому-то кажется, и оно ничего не забывает. И еще одним слагаемым в том, что мобилизация проходит не совсем так, как хотелось бы, является то, что общество не понимает, что происходит, у него есть вопросы. То есть происходит примерно то, что говорилось в стихотворении Гейне: «Брось свои иносказанья и гипотезы святые. На Проклятые вопросы дай ответы нам прямые».

«Президент России совершенно справедливо говорит о том, что западный мир все более и более сатанизируется. Об этом ведь многие говорят, и в том числе религиозные деятели западного мира. Он сатанизируется. Но ведь очень долгое время этот мир был для российского общества и российской элиты святая святых: Мекка и Медина, в который надо было стремиться, куда осуществлялись не только деловые визиты, но и буквально паломничество, и на которой надо было всячески ориентироваться. Это же так было… отнюдь не только во времена Ельцина, но и потом. Когда все изменилось, когда произошло нечто типа превращения из Савла в Павла? Когда произошла встреча с этим светом на пути в Дамаск? Когда возникли соответствующие вопросы, куда идешь и так далее? На это же надо ответить», — заявил Кургинян.

По его словам, президенту России надо прямо заявить об ошибках его, власти и системы, потому что признание ошибок не есть путь дискредитации власти, а путь к их исправлению. Ведь власть в Советском Союзе не была дискредитирована тем, что было сказано «головокружение от успехов», то есть были признаны колоссальные ошибки в ходе коллективизации. Наоборот, ошибки были исправлены. Только лишь пиарщики не понимают, чем политтехнологии отличаются от идеологии, концепций и стратегий.

«Скажите честно о совершенных ошибках и объясните их природу. Никто после этого не скажет… наоборот, общество не разочаруется, оно мобилизуется. Оно разочаровывается от того, что им не говорят правду. Уверяю вас, что Ленин хотя бы по факту был лучшим политтехнологом, умнее эффективнее. И когда он говорил, что надо говорить массам правду, он не извергал из себя какие-то пафосные пустые высказывания, он верил в это, потому что массы все равно узнают, что дела фиговые. Но если ты скажешь, объяснишь, почему, массы пойдут за тобой. А если ты будешь говорить, что все хорошо, массы разочаруются и перестанут откликаться на твои призывы, вот ведь в чем дело», — добавил политолог.