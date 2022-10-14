Вашингтон, 14 октября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе прошедшей 13 октября встречи с коллегами из Литвы обсудил с ними санкции против России и оказание военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Собеседниками Салливана были советники президента Литвы Кестутис Будрис (национальная безопасность) и Аста Скайсгирите (внешняя политика).

пресс-служба Белого дома «Они обсудили общую приверженность продолжению оказания [Киеву] помощи в военной сфере, чтобы он мог защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также дальнейшему давлению с тем, чтобы призвать Россию к ответу».

Представитель президента США Джо Байдена на переговорах «подтвердил непоколебимую приверженность Соединённых Штатов коллективной обороне НАТО». Также были обсуждены планы проведения в Вильнюсе в 2023 году саммита альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, литовский президент Гитанас Науседа в ходе посещения военного городка в Рукле выступил с предложением предусмотреть возможность в бюджете Литвы брать кредиты в размере до 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборонные расходы.

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