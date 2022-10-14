Манила, 14 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. На филиппинском вулкане Булусан в течение суток зафиксировали не менее 164 вулканических землетрясений. Это следует из обнародованного 14 октября отчёта республиканского института вулканологии и сейсмологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

12 октября уровень угрозы в зоне вулкана, расположенного в провинции Сорсогон, был повышен с нулевой отметки до первой, действие предупреждения сохраняется по настоящее время. Для жителей действует запрет на посещение опасной зоны вулкана радиусом четыре километра. Приближаться к нему также запрещено по воздуху.

Специалисты института не исключают, что на вулкане могут внезапно произойти паровые или фреатические извержения.

5 июня на вулкане Булусан произошло фреатическое извержение, в результате которого выброс пара достиг высоты 150 метров, по близлежащей территории был рассеян влажный пепел. Из домов, расположенных вблизи вулкана, было экстренно эвакуировано более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жертв и разрушений зданий и инфраструктуры в результате мощного землетрясения магнитудой 5,9 в Иркутске выявлено не было.