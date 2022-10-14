Москва, , 06:59 — REGNUM Отцы трех детей возрастом до 16 лет тоже получат отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 14 октября, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своём телеграм-канале.

Мария Львова-Белова АНО «Россия - страна возможностей»

Как уточнила детский омбудсмен, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется отцам троих и более детей в возрасте до 16 лет, а также троих и более детей до 18 лет, если у одного из них есть инвалидность, либо паллиативный статус.

Львова-Белова указала, что с начала мобилизации множество родителей обратились в аппарат президента с просьбой расширить круг лиц, которые смогут получить отсрочку от призыва. По словам детского омбудсмена, государственные ведомства прислушиваются к таким предложениям и работают над внесением поправок в нормативную базу мобилизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Сахалине мобилизованным закупили и доставили дополнительное обмундирование для работы в полевых условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Мы гордимся ими — на Сахалине мобилизованные получили «тёплую» помощь