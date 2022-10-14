Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. На Сахалине депутаты Областной думы за свой счёт закупили необходимое мобилизованным обмундирование и доставили в одну из воинских частей Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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Отмечается, что всем необходимым военнослужащих обеспечивает Минобороны РФ. Мобилизованным требуется дополнительное обмундирование для более комфортной работы в полевых условиях.

В Областной думе принимают заявки от военных частей. В этот раз депутаты передали участникам спецоперации зимние спальные мешки, вспененные коврики, тактические перчатки, утепленные сапоги и другое снаряжение.

«Поддержка наших солдат идет по всем направлениям, а эта «теплая» помощь — возможность для всех нас поблагодарить ребят за защиту рубежей Родины. Мы понимаем, что пока не решены все цели и задачи, стоящие перед нашей страной, поддержка армии будет необходима. Наши солдаты должны знать, что мы переживаем за них, гордимся ими и что мы все уверены в нашем правом деле», — отметил депутат Сергей Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы в полном объёме выполняют задание по мобилизации граждан для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.