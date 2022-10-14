Париж, , 06:35 — REGNUM Франция предпринимает попытки помешать России распространять свое влияние на страны Африки. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники среди французских должностных лиц.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, Франция была главной политической силой в Западной Африке, однако в последнее время в регионе начало расти влияние России. В частности, российские позиции укрепились в Буркина-Фасо, Мали и Чаде. В связи с этим в Париже пытаются оценить рост российского влияния в регионе, а также рост антифранцузских настроений.

«Французские вооруженные силы сформировали подразделение по ведению боевых действий в информационной сфере, которое сосредоточено на выявлении таких «информационных атак» со стороны России и их отражению», — отмечает портал.

При этом французские чиновники утверждают, что ведут борьбу не с российскими компаниями, а с российским влиянием в целом. Отмечается, что Париж крайне обеспокоен попытками России якобы выдавить Францию и страны Запада из Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров заявил, что Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу для своей экономики. По его словам, Москва заинтересована в укреплении суверенитета и экономики африканских государств.

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