Ереван, , 14:17 — REGNUM Запад будет давить на Армению для того, чтобы она пошла на уступки Турции и Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев President.az

Встреча Никола Пашиняна с Реджепом Тайипом Эрдоганом до последнего момента была окончательно не определёна, но и о переговорах с Ильхамом Алиевым стало известно только за день до них. Думаю, что Пашинян наивно верит, что без посредничества Москвы спорные вопросы могут быть решены в регионе, а гарантом этому всему станут европейцы и американцы. Стало известно из СМИ, что Пашинян обратился к Эрдогану за посредничеством, чтобы Баку вернул Армении военнопленных, однако, Анкара настаивает, чтобы Армения отказалась от политики признания геноцида армян. В итоге Пашинян принял совместное заявление с Алиевым, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Это ещё одна карта в руки Баку, а это заявление в ближайшем будущем станет также и основой так называемого мирного договора, где Армению заставляют отказаться от оставшейся части Арцаха. Кстати, Запад также подталкивает Армению пойти на уступки Азербайджану и сдать Карабах, потому что европейцы и американцы ставят цель выведения российских миротворцев из Арцаха. Арман Гукасян В итоге Пашинян принял совместное заявление с Алиевым, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Это ещё одна карта в руки Баку, а это заявление в ближайшем будущем станет также и основой так называемого мирного договора, где Армению заставляют отказаться от оставшейся части Арцаха. Кстати, Запад также подталкивает Армению пойти на уступки Азербайджану и сдать Карабах, потому что европейцы и американцы ставят цель выведения российских миротворцев из Арцаха.

Политолог отметил, что Турция всегда открыто заявляла, что нормализация армяно-турецких отношений будет возможна только после того, как будут нормализованы армяно-азербайджанские отношения. Турция, сказал эксперт, ведёт свою игру и она заинтересована в так называемом «Зангезурском коридоре». Армения же, как считает политолог, сейчас полностью увязла в играх, проводимых Западом, а это приведёт её к чрезвычайно тяжёлому положению.

Напомним, что 6−7 октября в Праге прошли встречи лидеров Армении, Азербайджана и Турции.