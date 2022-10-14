Ереван,
14 октября 2022, 14:17 — REGNUM Запад будет давить на Армению для того, чтобы она пошла на уступки Турции и Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев
President.az
Встреча
Никола Пашиняна с
Реджепом Тайипом Эрдоганом до последнего момента была окончательно не определёна, но и о переговорах с
Ильхамом Алиевым стало известно только за день до них. Думаю, что Пашинян наивно верит, что без посредничества Москвы спорные вопросы могут быть решены в регионе, а гарантом этому всему станут европейцы и американцы. Стало известно из СМИ, что Пашинян обратился к Эрдогану за посредничеством, чтобы Баку вернул Армении военнопленных, однако, Анкара настаивает, чтобы Армения отказалась от политики признания геноцида армян.
В итоге Пашинян принял совместное заявление с Алиевым, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Это ещё одна карта в руки Баку, а это заявление в ближайшем будущем станет также и основой так называемого мирного договора, где Армению заставляют отказаться от оставшейся части Арцаха. Кстати, Запад также подталкивает Армению пойти на уступки Азербайджану и сдать Карабах, потому что европейцы и американцы ставят цель выведения российских миротворцев из Арцаха.
Арман Гукасян
Политолог отметил, что Турция всегда открыто заявляла, что нормализация армяно-турецких отношений будет возможна только после того, как будут нормализованы армяно-азербайджанские отношения. Турция, сказал эксперт, ведёт свою игру и она заинтересована в так называемом «Зангезурском коридоре». Армения же, как считает политолог, сейчас полностью увязла в играх, проводимых Западом, а это приведёт её к чрезвычайно тяжёлому положению.
Напомним, что 6−7 октября в Праге прошли встречи лидеров Армении, Азербайджана и Турции.