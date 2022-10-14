Пекин, , 05:37 — REGNUM В то время как международное сообщество внимательно следит за конфликтом на территории бывшей УССР с растущей обеспокоенностью по поводу применения ядерного оружия, секретная группа ядерного планирования НАТО 13 октября заявила о планах провести ядерные учения на следующей неделе. Аналитики заявили, что действия НАТО подчеркивают цель США продемонстрировать жесткую позицию по отношению к России, что еще больше подольет масла в огонь и раздует пламя эскалации конфликта, сообщает 13 октября газета Global Times.

Ядерные угрозы Ironna.jp

Министры обороны возглавили заседание, которое обычно проводится один или два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Associated Press. Встреча проходила на фоне высокой напряженности, поскольку некоторые союзники по НАТО поставляют киевскому режиму современное оружие и боеприпасы для защиты от российских воздушных атак, отмечается в докладе.

В кулуарах брюссельской встречи группа из 13 членов НАТО и Финляндия, которая находится в процессе вступления в альянс, подписали письмо о намерениях закупить системы противовоздушной обороны, такие как Arrow 3 и Patriot. В преддверии встречи министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность Вашингтона защите «каждого дюйма» территории НАТО.

Встреча и сопутствующие события произошли на фоне растущего беспокойства, поскольку конфликт, похоже, превратился из пороховой бочки в ядерный реактор из-за определенных сил, которые раздували пламя войны, считают китайские аналитики.

Более того, на следующей неделе 14 стран-членов НАТО примут участие в учениях, получивших название «Стойкий полдень», в которых будут задействованы истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не имеющие боевых бомб. Обычные реактивные самолеты, а также самолеты наблюдения и дозаправки также регулярно принимают участие, сообщает AP.

Ядерные учения НАТО будут включать в себя имитацию членами НАТО защиты от ядерного оружия и нанесение ядерных ударов по ядерным державам, что приведет к эскалации нынешней ситуации на территории бывшей УССР и подтолкнет Россию к проведению аналогичных учений. Это также может начать гонку ядерных вооружений между НАТО и Россией и привести к усилению ядерного запугивания между ними, заявил Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Сун отметил, что существует несколько предпосылок для того, чтобы Россия применила ядерное оружие, в том числе — столкнулась с серьезными вызовами национальной безопасности или подверглась нападению с применением ядерного оружия. Если США и НАТО непосредственно примут участие в военном конфликте с Россией, вероятность ядерной войны возрастет.

Некоторые западные СМИ со ссылкой на дипломатов НАТО сообщили, что Россия также должна провести свои собственные ядерные учения, возможно, одновременно с НАТО или сразу после. Эти СМИ также отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно давал понять, что он может прибегнуть к ядерному оружию для защиты российских завоеваний.

Действия НАТО, включая проведение ядерных учений, на самом деле отражают позицию США — они хотят продемонстрировать свой потенциал ядерного сдерживания и создать препятствия для любых возможных переговоров между лидерами ЕС и Россией. Более того, администрация Байдена также рассматривает «жесткую игру по отношению к России» как одно из «достижений» и надеется, что это поможет на промежуточных выборах, сказал Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

На прошлой неделе президент США Байден, говоря о войне, заявил, что риск ядерного «армагеддона» является самым высоким за последние 60 лет. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг комментарий Байдена, заявив, что возможный «армагеддон» не является непосредственной угрозой и что у США нет «никаких указаний» на то, что Путин принял решение применить ядерное оружие.

После высказываний Байдена в интервью телеканалу France 2 президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об ответственности лидеров, когда дело доходит до ядерной риторики. Несмотря на то, что США раздувают пламя, ни одна страна не хочет, чтобы нынешний конфликт перерос в ядерную войну, а раздувание Соединенными Штатами ядерной угрозы со стороны России не поможет деэскалации ситуации, поскольку Россия вряд ли применит свое ядерное оружие, отметил Цуй.

Цуй заявил, что США хотят, чтобы конфликт истощил Россию и Европу, но лидерам ЕС становится все яснее, что продление конфликта принесет только больший вред ЕС, не говоря уже о ядерной войне, которая будет иметь невыносимые последствия как для региона, так и для мира.

Поскольку конфликт продолжается, пламя боевых действий все еще распространяется, и перспектив мирного урегулирования пока не видно, заявил посол Китая Гэн Шуан на Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) по территории бывшей УССР. Он добавил, что сейчас самое неотложное — призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации конфликтов, не допустить выхода конфронтации из-под контроля и содействовать деэскалации.