Пекин, , 05:22 — REGNUM Истребители-невидимки J-20 Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно провели серию боевых патрулей над Восточно-Китайским морем, отогнав иностранные самолеты, которые в процессе пролетали близко к воздушному пространству Китая. Эксперты заявили, что с такими передовыми боевыми самолетами, как J-20 и другие, Китай способен противостоять разведывательным провокациям иностранных военных с близкого расстояния, сообщает 13 октября газета Global Times.

Истребитель J-20 Sunson Guo

Летая на истребителях J-20, пилоты авиагруппы Ван Хай недавно провели боевое патрулирование в опознавательной зоне противовоздушной обороны Китая в Восточно-Китайском море, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Во время миссии J-20, по-видимому, отогнали иностранные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству Китая, поскольку пилот отправил предупреждения по радиосвязи: «Это ВВС Китая. Вы приблизились к воздушному пространству Китая, немедленно покиньте его!»

«Наши военно-морские и военно-воздушные силы в настоящее время достигли беспроблемного управления и контроля над опознавательной зоной ПВО в Восточно-Китайском море, а J-20 выполняют рутинные задачи по боевой тревоге», — цитирует CCTV пилота авиагруппы Ван Хай старшего полковника Ли Дебина.

Китай объявил о создании своей идентификационной зоны противовоздушной обороны в Восточно-Китайском море 23 ноября 2013 года, что также стало первым днем, когда ВВС НОАК провели свое первое боевое патрулирование, сообщает CCTV. За последние 10 лет J-20 летал в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, и по всей стране вводится в эксплуатацию все больше самолетов этого типа, сообщает CCTV.

Массовое производство и широкое развертывание J-20 позволят военно-воздушным силам НОАК лучше защищать суверенитет, территориальную целостность и интересы развития Китая, сообщил в четверг Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

Иностранные военные самолеты и корабли, особенно из США, часто проводят разведывательные операции вблизи границ Китая и провокационные военные учения. Задействовав передовые J-20 в миссиях боевого патрулирования, военно-воздушные силы НОАК не только будут эффективно выявлять, отслеживать и контролировать эти потенциальные угрозы, но и также представляют собой мощный сдерживающий фактор и отгоняют их, когда это необходимо, сказал эксперт.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times, что у Китая есть полная система и протоколы для противодействия иностранной разведке и провокациям ближнего боя, включая не только истребители, такие как J-20, но и системы раннего предупреждения, такие как самолет раннего предупреждения KJ-500. По словам Фу, на пороге Китая такая комбинация имеет преимущество даже перед иностранными истребителями-невидимками.