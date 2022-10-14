Пекин, , 05:12 — REGNUM Число университетов материковой части Китая, вошедших в топ-100 лучших университетов мира, увеличилось с шести в прошлом году до семи, говорится в мировом рейтинге университетов, опубликованном 12 октября, сообщает агентство Синьхуа.

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Среди них Университет Цинхуа и Пекинский университет заняли 16-е и 17-е места соответственно, в то время как в пятерку других вошли Фуданьский университет, Шанхайский университет Цзяотун, Чжэцзянский университет, Университет науки и техники Китая и Нанкинский университет, согласно Всемирному рейтингу университетов Times Higher Education (THE) 2023.

Хотя западные университеты по-прежнему доминируют в топ-рейтингах, Восточная Азия и Ближний Восток набирают обороты, цитирует газета Evening Standard директора по информационным технологиям университета Фила Бати.

«Я думаю, что этот сдвиг — глобальное выравнивание — хорошая новость для всего мира. От подъема выигрывают все. Доступ к высококачественному образованию открывается во всем мире и помогает уменьшить утечку мозгов из развивающихся стран», — сказал Бати.

В Мировой рейтинг университетов 2023 года вошли 1799 университетов из 104 стран и регионов, что делает его одним из крупнейших и наиболее разнообразных университетских рейтингов. В нем оценивались пять основных аспектов деятельности университета: преподавание, исследования, цитируемость, международные перспективы и доходы отрасли.

В этом году два лучших мировых университета — Оксфордский университет и Гарвардский университет по порядку, а Кембриджский университет и Стэнфордский университет заняли третье место.