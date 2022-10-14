Минск, 14 октября, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на территории б. УССР должны вести Москва, Минск и Киев, но без внешнего вмешательства иных стран. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Как указал глава белорусского МИД, в переговорах по урегулированию должны принять участие три славянских государства.

«Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения. Мы готовы предоставить свою площадку, готовы быть медиаторами или оказать логистическое, организационное содействие», — пояснил Макей, отвечая на вопрос об участниках переговоров по урегулированию конфликта.

Глава белорусского МИД напомнил, что Минск уже помогал в организации работы трёхсторонней контактной группы ОБСЕ. При участии Белоруссии и на её территории состоялись три раунда переговоров между Москвой и Киевом В Минске убеждены, что любую ситуацию можно решить только путём переговоров, поэтому Белоруссия готова организовать их снова.

По словам Макея, в Белоруссии готовы сделать всё для скорейшего завершения конфликта, но подчеркнул, что далеко не всё зависит от Минска. как пояснил глава МИД Белоруссии, переговоры могут быть успешными только при условии политической вовлечённости всех сторон, а на сегодняшний день такой вовлечённости со стороны Киева нет. Кроме того, Макей указал, что договорённости могут быть достигнуты значительно быстрее, если не будет внешнего вмешательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия ввела режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ряда сопредельных стран.