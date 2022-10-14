Мелитополь, 14 октября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Группа иностранных наёмников попала в ловушку в Запорожской области. Об этом 14 октября сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По словам Рогова, группа западных наёмников численностью около десяти человек попала в ловушку на запорожской линии соприкосновения. Как уточнил Рогов, наёмники совершали вылазку на позиции российских войск в районе населённого пункта Пологи, их запустили, после чего начался бой.

Рогов указал, что иностранные «дикие гуси» получили отпор со стороны российских войск. При попытке отступить их накрыла тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк».

Кроме того, Рогов опубликовал несколько видеозаписей, по его словам, с нашлемной камеры одного из иностранных наёмников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Рогова, в составе киевских боевиков на линии боевого соприкосновения в Запорожской области принимают участие в военных действиях наёмники из 34 стран мира.