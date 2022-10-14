Вашингтон, 14 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX американского олигарха Илона Маска отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink на территории бывш. УССР, передает телеканал CNN.

Duncan.Hull Илон Маск

Сообщается, что компания уже уведомила о своем решении минобороны США. При этом телеканал отмечает, что на организацию спутниковой связи для киевского режима SpaceX потратила около $80 млн.

«Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на [территории бывш. УССР], если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», — отмечает CNN.

Теперь компания предлагает Пентагону самостоятельно оплачивать услуги связи. Общая сумма затрат, которая ожидается к концу 2022 года, составит около $120 млн. А стоимость услуг связи на ближайший год обойдется американскому министерству обороны в $400 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в российских спецслужбах заявил о тяжелых потерях среди киевских террористов из-за сбоев с системой Starlink. Причины перебоев в системе спутниковой связи до сих пор неизвестны.