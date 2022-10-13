Брюссель, 14 октября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Угрозы главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС. Об этом 13 октября написал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как пояснил Норман, высокопоставленный европейский дипломат разъяснил, что у Борреля не было полномочий заявлять о вариантах ответа на действия России, не имея при этом никаких возможностей и права применения. Поэтому в ЕС слова Борреля вызвали недоумение.

Напомним, Боррель заявил о якобы существующей ядерной угрозе со стороны России и указал, что «любая ядерная атака против [Киева] спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны». Глава дипломатии ЕС уточнил, что России ответят Евросоюз, США и НАТО и такой ответ станет «уничтожающим» для российских ВС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что заявления главы дипломатии Евросоюза Борреля про российский ядерный удар свидетельствуют о его нездоровом состоянии и паранойе.