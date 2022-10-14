Порт-Морсби, , 02:06 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее 14 октября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Папуа — Новая Гвинея Ady_Fauzan

Землетрясение произошло в 08:20 по местному времени (01:20 мск). Его эпицентр располагался в 865 километрах к северо-востоку от столицы государства, города Порт-Морсби (283 тыс. жителей) и в 147 километрах к юго-востоку от города Кокопо (26,2 тыс. жителей), расположенного на острове Новая Ирландия. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение, произошедшее на территории Новосибирской области 11 октября, было связано с подвижками Западно-Сибирской плиты.

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