В ряде регионов России установился снежный покров
Москва, 14 октября, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Постоянный снежный покров накрыл уже значительную часть азиатской части России, в ряде регионов на реках начался ледостав. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже половина азиатской части страны покрыта снегом — практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
По словам метеоролога, в азиатской части России на многих реках уже начался ледостав.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае значительно похолодает, изменение погоды связано с вторжением холодного воздуха со стороны Баренцева моря.
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