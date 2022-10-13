Трабзон, Турция, 14 октября, 2022, 00:18 — ИА Регнум. 13 октября футбольный клуб «Монако» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 потерпел крупное поражение от турецкого «Трабзонспора» со счетом 0:4. Встреча проходила в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш».

Футбольный клуб «Монако»

Матч обслуживала датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ассистенты главного судьи — Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Желтые карточки получили Энис Барди, Джанини, Стефано Денсвил, Юссуф Фофана и Манолис Сиопис.

Забитые мячи: Маланг Сарр (44’ автогол) — 1:0, Витор Уго (48’, Анастасиос Бакасетас) — 2:0, Энис Барди (57’) — 3:0, Махмуд Хассан (69’ Анастасиос Бакасетас) — 4:0.

«Трабзонспор», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Монако» с тем же количеством очков опустился на третью строчку.