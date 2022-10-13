Страсбург, Франция, 14 октября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Член делегации киевского режима в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко 13 октября обратился к премьер-министру Албании Эди Раме с требованием поддержать исключение России из Совета Безопасности ООН. Напомним, с 1 января 2022 года Албания является временным членом Совета Безопасности ООН.

Un.org Совбез ООН

В интервью для отделения Euronews (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Албании он заявил, что его не полностью удовлетворил ответ, полученный им от Эди Рамы в Совете Европы на вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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Гончаренко заявил, что киевские нацисты ожидают большей поддержки от Албании в этом плане, добавив при этом, что право голоса в Совбезе принадлежит всем странам, будь то большие или малые.

«Мой вопрос был связан с Россией, ООН может обеспечить безопасность, но Россия использует ее, чтобы защитить себя от последствий преступлений, совершенных на [территории б. УССР]. Россия не должна быть постоянным членом Совета Безопасности. Премьер-министр Албании сказал, что Албания не должна принимать решение об этом как маленькая страна, но это решение принадлежит всем странам-членам, независимо от их большого или малого статуса. Я не верю, что в мире есть маленькие страны; все они большие по значимости», — заявил представитель киевского режима.

Напомним, Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН как правопреемница СССР.