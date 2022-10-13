Страсбург, Франция, 13 октября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 12 октября выступил перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Ps.al Премьер-министр Албании Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своей речи политик назвал связь между Косово и Албанией такой же тесной, как связь души и тела.

В своей речи политик обратился к представителям европейских делегаций с просьбой поддержать создание доклада, опровергающего доклад Дика Марти о военных преступлениях в Косово, после которого был создан Спецтрибунал по Косово.

Премьер-министр Албании также попросил всех собравшихся в Совете Европы каждый раз правильно писать официальное название Республики Косово — то есть «Косова», а не «Косово».