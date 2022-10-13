Бишкек, , 23:16 — REGNUM Киргизия будет вынуждена импортировать около 195 тысяч тонн пшеницы в нынешнем году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на пресс-конференции.

Пшеница Hans

По словам высокопоставленного чиновника, потребность республики в пшеничном зерне составляет 869 тысяч тонн.

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Глава сельхозведомства отметил, что в этом году киргизстанским аграриям удалось получить урожай в 674 тысячи тонн пшеницы.

«Урожайность зерна была высокой и в среднем по стране составила 32,4 центнера с гектара», — подытожил Аскарбек Джаныбеков.

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