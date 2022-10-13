Москва, 13 октября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про российский ядерный удар свидетельствуют о его нездоровом состоянии и паранойе, сообщил 13 октября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Речь идёт о словах Борреля о том, что российский ядерный удар по киевскому режиму вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по [б. УССР] → сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране → встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете», — написал Медведев.

«Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — пояснил замглавы Совбеза России.