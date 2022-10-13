Ростов-на-Дону, 13 октября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начались курсы по военной и медицинской подготовке. Новым навыкам обучилась первая группа записавшихся. Об этом в своём телеграм-канале 13 октября сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Упражнения по стрельбе

«Первая группа записавшихся на курсы военной и медицинской подготовки завершила своё обучение. Сейчас обучение проходит вторая группа», — уточнил глава региона.

Голубев отметил, что на двухдневную программу обучения записались около тысячи человек.

ИА REGNUM напоминает, что курсы будут длиться два дня. Один день обучения будет посвящен теории, второй — практике. Подобные курсы планируется открыть в Таганроге, Волгодонске, Азове, Шахтах.

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