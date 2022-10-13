Москва, 13 октября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Из-за отсутствия каких-либо серьёзных политических инициатив по Афганистану со стороны Москвы существует большой риск исключения России из процесса афганского урегулирования. Такое мнение выразил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, передаёт «Независимая газета».

Кабул

По его словам, проблема заключается в отсутствии у российских властей эффективной стратегии действий на афганском направлении.

«Афганистан превращается для России в ещё один кейс упущенных возможностей, что неизбежно негативно отразится на позициях Москвы в важном для нее Центрально-Азиатском регионе», — считает эксперт.

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В то же время, как отметил Серенко, Вашингтон, в отличие от Москвы, стремительно усиливает свои позиции на афганском направлении, одновременно расширяя влияние на страны региона, которые опасаются террористической угрозы со стороны обосновавшихся в Афганистане боевиков.

Аналитик акцентировал внимание на том, что в последнее время США успешно применяют проверенную временем политику кнута и пряника в отношении новых властей Афганистана — беспилотники ЦРУ уничтожают крупных функционеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сотрудники ЦРУ и Госдепа США тем временем ведут переговоры с влиятельными представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В качестве примера он привёл состоявшиеся на днях в Катаре переговоры замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна и спецпредставителя Госдепа США Томаса Уэста с начальником разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Абдула Хак Васика.

«По итогам этих договоренностей в Северном Афганистане могут появиться сотни американских инструкторов, которые станут обучать «антитеррористические» подразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в непосредственной близости от границ с небезразличными Кремлю республиками Средней Азии. Можно только догадываться, чем еще, помимо официальной борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), станут заниматься американские оперативники и их партнеры из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Афганистане», — констатировал политолог.

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