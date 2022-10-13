Манчестер, Великобритания, , 22:07 — REGNUM 13 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага встретится с «Омонией» из Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Фред, Каземиро, Антони, Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд.

«Омония»: Фрэнсис Узохо, Адам Мэттьюз, Эктор Юсте, Фотис Кицос, Адам Ланг, Неманья Милетич, Морето Кассама, Николас Панайоту, Хараламбос Хараламбус, Бруно Соуза, Андреас Какоулис.

В текущем сезоне 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в десяти матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.