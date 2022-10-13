Скопье, , 21:54 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски 13 октября в эфире утренней программы Национального телевидения рассказал о борьбе с коррупцией на общенациональном и институциональном уровне.

Полицейский Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Коррупция съедает рабочие места и экономику. Все должны быть привлечены к ответственности: как те, кто требует взятки, так и те, кто их дает. Только объединившись, мы сможем добиться успехов в борьбе с коррупцией», — подчеркнул политик.

Министерство внутренних дел, подчеркнул Спасовски, с самого начала приступило к внедрению процедур по усилению внутреннего контроля и воспитанию неподкупности у полицейских.

«Мы ввели несколько механизмов антикоррупционной политики в виде обязательного заполнения каждым сотрудником полиции Северной Македонии опросного листа о своем финансовом положении и о конфликте интересов», — пояснил министр.

Спасовски сообщил, что в рамках сотрудничества с США всем сотрудникам полиции в ДПС и на КПП были предоставлены камеры для снижения уровня распространения коррупции.

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