Краков, Польша, , 21:43 — REGNUM 13 октября в Кракове (Польша) на «Стадионе имени Юзефа Пилсудского» футбольный клуб «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 потерпел минимальное поражение от французского «Ренна» со счетом 0:1.

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Единственный мяч на 48-й минуте матча забил 21-летний защитник сборной Камеруна по футболу Кристофер Ву после передачи Лоранса Ассиньона. Желтые карточки получили Бенжамен Буриго, Артем Беседин, Александр Тымчик, Дезире Дуэ и Владислав Ванат, а матч обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком.

Составы команд:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Караваев, 77’), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 66’), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 70’), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Кабаев, 66’), Беседин (Ванат, 66’).

«Ренн»: Манданда, Теате, Ву, Ассиньон, Мелинг, Угучкву, Буриго (Трюффер, 84’), Майер, Терье (Сулемана, 66’), Калимуэндо (Гуири, 73’), Дуэ (Тэт, 73’).

После четырех сыгранных туров «Динамо» без очков занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы B. «Ренн», набрав 10 очков, укрепился на второй позиции.