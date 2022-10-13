Новак советует США установить потолок цен на СПГ
Москва, 13 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Американскому руководству следует ограничить цены на свой сжиженный природный газ, чтобы он стал доступным для европейцев, заявил 13 октября российский вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия 1».
Советуя США «установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», российский чиновник напомнил, что СПГ «поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США».
Это заявление сделано на фоне инициативы США установить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новак предупредил, что Россию такой экспорт не интересует, ведь тогда нарушается рыночный принцип.
Так что Россия будет поставлять нефтепродукты только тем, кто будет придерживаться рыночных принципов.