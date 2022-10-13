Москва, 13 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Американскому руководству следует ограничить цены на свой сжиженный природный газ, чтобы он стал доступным для европейцев, заявил 13 октября российский вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия 1».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Советуя США «установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», российский чиновник напомнил, что СПГ «поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США».

Александр Новак «И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность».

Это заявление сделано на фоне инициативы США установить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новак предупредил, что Россию такой экспорт не интересует, ведь тогда нарушается рыночный принцип.

Александр Новак «Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был — $60 либо другой».

Так что Россия будет поставлять нефтепродукты только тем, кто будет придерживаться рыночных принципов.