Москва, 13 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Американскому руководству следует ограничить цены на свой сжиженный природный газ, чтобы он стал доступным для европейцев, заявил 13 октября российский вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия 1».

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Александр Новак

Советуя США «установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», российский чиновник напомнил, что СПГ «поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США».

«И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность».
Александр Новак

Это заявление сделано на фоне инициативы США установить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новак предупредил, что Россию такой экспорт не интересует, ведь тогда нарушается рыночный принцип.

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был — $60 либо другой».
Александр Новак

Так что Россия будет поставлять нефтепродукты только тем, кто будет придерживаться рыночных принципов.