Осло, 13 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 13 октября в Бодо на стадионе «Аспмира» футбольный клуб «Буде-Глимт» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:1.

ФК «Арсенал»

Единственный мяч на 24-й минуте встречи забил 21-летний фланговый полузащитник «канониров» и сборной Англии по футболу Букайо Сака. Желтые карточки получили Букайо Сака, Уго Ветлесен, Томас Парти и Мэтт Тернер.

Составы команд:

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Хейбротен (Мое, 89’), Вембангомо, Лоде, Ветлесен, Салтнес (Гренбэк, 12’), Берг, Пеллегрино (Мвука, 89’), Сольбаккен, Эспехорд (Сальвесен, 76’).

«Арсенал»: Тернер, Тирни, Салиба, Холдинг, Уайт (Томиясу, 70’), Эдегор (Маркиньос, 70’), Локонга (Парти, 84’), Сака (Джака, 59’), Виейра, Нелсон (Мартинелли, 59’), Нкетиа.

«Арсенал», одержав третью победу и набрав 9 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице группы A. «Буде-Глимт» с четырьмя очками остался на третьей строчке.