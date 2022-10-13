Краков, Польша, 13 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. 13 октября в Кракова (Польша) на «Стадионе имени Юзефа Пилсудского» киевское «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с французским «Ренном». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Артем Беседин.

«Ренн»: Стив Манданда, Артур Теате, Кристофер Ву, Лоранс Ассиньон, Биргер Мелинг, Лесли Угучкву, Бенжамен Буриго, Ловро Майер, Мартен Терье, Арно Калимуэндо, Дезире Дуэ.

На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер. Резервный арбитр — Ингман Оостром.