Роттердам, Нидерланды, , 21:08 — REGNUM Полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, выйдет в стартовом составе команды на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Мидтьюланном».

Себастьян Шиманьский (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч «Фейеноорд» — «Мидтьюланн» состоится 13 октября и пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе Раде Обреновичем. Ассистенты главного судьи — Юре Прапротник и Грега Кордеж.

Стартовые составы команд:

«Фейеноорд»: Джастин Бейлоу, Маркус Педерсен, Маркос Лопес, Гернот Траунер, Давид Ганцко, Лутсхарел Гертрюйда, Квинтен Тимбер, Оркун Кекчю, Алиреза Джаханбакш, Себастьян Шиманьский, Сантьяго Хименес.

«Мидтьюланн»: Йонас Лессль, Хенрик Далсгор, Мадс Тюкосен, Эрик Святченко, Паулиньо, Эмилиано Мартинес, Кристофер Олссон, Эвандер Феррейра, Пионе Систо, Густав Исаксен, Андерс Дрейер.